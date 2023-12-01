В 30 школах Ивановской области в 2023 году обновили спортивную инфраструктуру

<p> В рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «СпортШколаГород» в 2023 году в 30 школах Ивановской области обновили спортивную инфраструктуру: провели ремонты спортзалов или установили спортивные площадки.
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