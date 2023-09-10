Надежда Бабкина проголосовала на выборах мэра Москвы

Сегодня проходит завершающий день голосования Сегодня, в завершающий день голосования, Надежда Бабкина, руководитель Московского государственного академического театра «Русская песня», приняла участие в выборах мэра Москвы на избирательном участке.
Сегодня проходит завершающий день голосования Сегодня, в завершающий день голосования, Надежда Бабкина, руководитель Московского государственного академического театра «Русская песня», приняла участие в выборах мэра Москвы на избирательном участке.
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