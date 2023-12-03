Какая доза моркови по-корейски опасна для здоровья

Морковь по-корейски может быть даже более полезна, чем свежая, если она правильно приготовлена. © Волгоградская правда В волгоградском управлении Роспотребнадзора рассказали жителям региона, на что обратить внимание при выборе салата и кому его есть не стоит.
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