«90-е — это слезы матерей над могилами сыновей»: бывший член ОПГ «Хади Такташ» осудил сериал «Слово пацана»

А Кудасов А фильмец этот "Слово пацана" действительно паскудный и должен быть снят с показа. Финансировавшие его с режиссером, сценаристом и другими активистами должны быть привлечены к уголовной ответственности. На словах у нас призывы к хорошему, на деле отщепенцы делают всякую пакость, что бы разложить народ вот так запросто и безнаказанно.

Андрей Корпачев Полностью поддерживаю, это враги пытаются вернуть нас в "святые" 90-е. Что бы грабить страну и дальше. И лишить Россию молодежи, и будущего. Я за полный запрет сериала, меня от его рекламы уже тошнит! Все эти мнимые "герои" и есть натуральные чушпаны, без будущего!!!