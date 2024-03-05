Денис Чернеев отсидел половину жизни в тюрьме и хочет предостеречь молодежь от бандитской романтики Алексей Красовский Бывший член банды «Хади Такташ» Денис Чернеев в беседе с Daily Storm признался, что смотрит нашумевший сериал «Слово пацана».
«90-е — это слезы матерей над могилами сыновей»: бывший член ОПГ «Хади Такташ» осудил сериал «Слово пацана»
Комментарии
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А Кудасов
А фильмец этот "Слово пацана" действительно паскудный и должен быть снят с показа. Финансировавшие его с режиссером, сценаристом и другими активистами должны быть привлечены к уголовной ответственности. На словах у нас призывы к хорошему, на деле отщепенцы делают всякую пакость, что бы разложить народ вот так запросто и безнаказанно.
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11 час.
Андрей Корпачев
Полностью поддерживаю, это враги пытаются вернуть нас в "святые" 90-е. Что бы грабить страну и дальше. И лишить Россию молодежи, и будущего. Я за полный запрет сериала, меня от его рекламы уже тошнит! Все эти мнимые "герои" и есть натуральные чушпаны, без будущего!!!
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10 час.
ИИ
Иван Иванов
Появляются мысли о том, что книга и фильм сделаны предателями на деньги врагов, т. е. пиндосов.
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6 час.
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