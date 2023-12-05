"Известия": порядка 40% релокантов вернулись в Россию

Около 40% релокантов, которые покинули Российскую Федерацию в 2022 году, вернулись в страну. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на данные компании "Финион" (специализируется на помощи в оформлении видов на жительства).
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