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В Белгородской области сбили несколько беспилотников ВСУ

В Белгородской области сбили несколько беспилотников ВСУ

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты над Белгородским районом, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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