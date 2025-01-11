В Белгородской области сбили несколько беспилотников ВСУ

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты над Белгородским районом, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
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