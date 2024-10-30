"Мы, русские, не совсем довольны": Перед властями пора ставить жёсткий вопрос - Малофеев

НК

Наталья Котельникова

Правильно всё сказано. Они враги, тупые, наглые, жестокие и грязные. Мы для них поголовно все нацисты и аккупанты. Ненависть написана на их лицах. Гнать ВСЕХ, абсолютно всех. Как можно жить рядом с животными, которые в день Рамадана в невменяемом состоянии, прилюдно, справляют малую нужду на рельсы метрополитена в столичном метро имени В.И. Ленина в центре Москвы и угрожают людям, сделавшим замечание? Как можно жить с огромным количеством педофилов и насильников, либо с теми, кто выбирает детские площадки не только для бандитского беспредела и избиения русских детей, но озабоченных мастурбантов на каждом углу, за каждым кустом? С теми кто ходит по улицам и просит наших детей гладить их половые органы? Пошли все вон, абсолютно все, граждане и не граждане со своими бандитствуюшими бабами в тряпках и уродами детьми.