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Царьград

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"Мы, русские, не совсем довольны": Перед властями пора ставить жёсткий вопрос - Малофеев

Перед властями России пора ставить жёсткий вопрос по поводу соседства с мигрантами и так называемыми новыми гражданами России.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Правильно всё сказано. Они враги, тупые, наглые, жестокие и грязные. Мы для них поголовно все нацисты и аккупанты. Ненависть написана на их лицах. Гнать ВСЕХ, абсолютно всех. Как можно жить рядом с животными, которые в день Рамадана в невменяемом состоянии, прилюдно, справляют малую нужду на рельсы метрополитена в столичном метро имени В.И. Ленина в центре Москвы и угрожают людям, сделавшим замечание? Как можно жить с огромным количеством педофилов и насильников, либо с теми, кто выбирает детские площадки не только для бандитского беспредела и избиения русских детей, но озабоченных мастурбантов на каждом углу, за каждым кустом? С теми кто ходит по улицам и просит наших детей гладить их половые органы? Пошли все вон, абсолютно все, граждане и не граждане со своими бандитствуюшими бабами в тряпках и уродами детьми.
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9 час.
Ратник Ратник
В Барвихе и на рублёвке мигрантов нет. А ОТКАТЫ от диаспор ЕСТЬ. Поэтому на российских граждан им наср... с высокой стройки капитализма.
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8 час.

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