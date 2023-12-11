Тысячи вместо миллионов: Германия не сможет обеспечить ВСУ боеприпасами

Поставки артиллерийских снарядов на Украину могут начаться только в следующем году.Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер констатировал, что Германия не сможет удовлетворить потребностей Киева в артиллерийских боеприпасов.
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