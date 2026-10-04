Иркутск: лодка перевернулась на Ангаре, двое погибших

Следствие в Иркутске возбудило дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ после трагедии на Ангаре: лодка с пассажирами перевернулась, один человек утонул, и местонахождение 16-летней девушки пока не установлено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Госдума отклонила...
- Гриб предложил сд...
- Путин утвердил по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым