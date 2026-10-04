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Царьград

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Иркутск: лодка перевернулась на Ангаре, двое погибших

Иркутск: лодка перевернулась на Ангаре, двое погибших

Следствие в Иркутске возбудило дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ после трагедии на Ангаре: лодка с пассажирами перевернулась, один человек утонул, и местонахождение 16-летней девушки пока не установлено.

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