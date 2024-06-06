Фальстарт с "болезнью Х": Как ВОЗ готовит глобальную систему управления человечеством

Глава Минздрава Мексики опроверг первую смерть от птичьего гриппа А (H5N2), о которой сообщила ВОЗ. Тем временем организация уже готовит глобальную систему управления человечеством "для защиты" от "болезни Х", указала профессор права Сафронова.
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