В годы Великой Отечественной войны далеко не всех призывали в армию

невьянский музей.рфВ годы Великой Отечественной войны не всех призывали в армию. Нужны были и люди за спиной - работать на заводах, производить гранаты, оружие, танки, самолеты и так далее.
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