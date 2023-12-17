Баттл-рэперы хотят шмякнуть в живот беременной русской девушки и возвышают оскальпирование парня в Электростали. Доколе терпеть?

Avia.pro - Новости Расскажу вам историю, которая произошла на баттл-рэпе в Электростали Московской области, где некоторые исполнители, очевидно, решили, что удивлять аудиторию можно только за счет оскорбительных и шокирующих заявлений.
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