Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • tsan tsan
    Пафос Проханова мне никогда не нравился, но эта статья безукоризненная!Россия, ты за кого?
  • валерии темников
    Да кто считает польских и чешских штафирок за полноценных офицеров НАТО? Так мальчики на побегушках, расходный матери...«Кровавая дюжина»...
  • Александр Веревкин
    Замечательные перспективы! Дай-то боги! Но, пока копошатся в думе паразиты, пока предатели - чиновники завозят в стра...Россия, ты за кого?

Баттл-рэперы хотят шмякнуть в живот беременной русской девушки и возвышают оскальпирование парня в Электростали. Доколе терпеть?

Баттл-рэперы хотят шмякнуть в живот беременной русской девушки и возвышают оскальпирование парня в Электростали. Доколе терпеть?

Avia.pro - Новости Расскажу вам историю, которая произошла на баттл-рэпе в Электростали Московской области, где некоторые исполнители, очевидно, решили, что удивлять аудиторию можно только за счет оскорбительных и шокирующих заявлений.

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