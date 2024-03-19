В преддверии первого весеннего праздника в государственном учреждении образования ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´ 7 марта 2024 года прошёл праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню.
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