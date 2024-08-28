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Латвийское кривосудие: в Риге начали выносить приговоры по делу 14 журналистов

Латвийское кривосудие: в Риге начали выносить приговоры по делу 14 журналистов

В Риге через четыре года после его начала дошел до стадии вынесения приговоров судебный процесс над 14 местными журналистами, обвиняемыми в сотрудничестве с российскими порталами Baltnews и «Sputnik Латвия».

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