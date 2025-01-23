Куйвашев дал установки чиновникам и силовикам на 2025 год

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил на коллегии ГУ МВД России по региону, где подчеркнул необходимость поиска новых методов борьбы с мошенничеством и обеспечения безопасности на памятных мероприятиях в 2025 году.
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