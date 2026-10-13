Дом 395кв.м улица Будённого в Буденновском районе в Донецке - 30 000 000 руб

Продаётся 2х этажный дом Будённовский район, ул. Будённого. Общая площадь дома 395 м2. Земля приватизирована,4 сотки.
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