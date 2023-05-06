Если бы Штруфф не стал лаки-лузером, он бы заработал в Мадриде 8 тысяч евро. В финале он поборется за чек в 1,1 млн евро

11 дней назад он проиграл Карацеву в квалификации. Если бы он не стал лаки-лузером, он бы уехал из Мадрида, заработав 8 265 евро.
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