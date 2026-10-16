Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс на пальцах объяснил, зачем Европа должна и дальше помогать Киеву: «Если мы хотим комфорта в Европе, есть круассаны, пить кофе по утрам и не думать об угрозах, мы должны поддерживать Украину».
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