Уехавшим из России IT-специалистам создадут все условия для возвращения домой

Покинувшие Российскую Федерацию IT-специалисты получат все условия для возвращения в страну. Касательно разработки программы помощи «обратных» релокантов задумались эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда.
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