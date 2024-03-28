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Парламентская газета

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Правительство ужесточает требования к частным охранникам

Правительство ужесточает требования к частным охранникам

Правительство ужесточило требования к частным охранным организациям. Перечень грубых нарушений лицензионной деятельности дополнят новой статьей: таковым будут считаться не пройденные сотрудниками ЧОПов периодические проверки на готовность действовать в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
В Израиле было много терактов на улицах...И почти всегда у кого-то из прохожих было оружие и это оружие убивало террористов...Рогозин подал хорошую идею...Надо раздать оружие бывшим военным...Для скрытого ношения...Даже на самолетах раньше всегда были военные в гражданской одежде ... И они скрытно носили оружие...Пузатый сонный охранник на входе в помещение не спасет от теракта... Потому что террористы убивают охранников первыми. , которые на виду , у входа . Вооруженные невидимые военные в толпе , которую расстреливают террористы , смогут дать отпор террористам...Скрытые вооруженные военные в толпе - это ФАКТОР ВНЕЗАПНОСТИ для врагов...Хоть кто-то сможет дать отпор.
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