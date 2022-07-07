Новости Тамбова

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В Тамбове водитель "Гранты" сбил ребёнка на электросамокате

В Тамбове водитель "Гранты" сбил ребёнка на электросамокате

ДТП произошло в Тамбове на улице 60 лет Октября. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 58-летний водитель "Лады Гранты" допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2010 года рождения, который выехал на проезжую часть на электросамокате.

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