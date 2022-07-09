В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по противопожарной подготовке

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по противопожарной подготовке

Особое внимание уделялось действиям при ликвидации возгорания горюче-смазочных материалов и эвакуации из опасной зоны военной техники.

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