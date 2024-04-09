Лавров: Украине не удастся уйти от ответственности за последние атаки на ЗАЭС

Москва намерена добиваться от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и секретариата ООН объективных оценок последних атак, произведенных Вооруженными силами киевского режима на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
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