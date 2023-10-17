126-я бригада БО ЧФ разгромила подразделение элитного полка ССО ВСУ и захватила редкие трофеи

Сейчас жарко не только в донецкой Авдеевке, где украинская группировка в потенциале своем может попасть в окружение с соответствующими потерями, "огнеопасные" столкновения случаются и в акватории Днепра, где совсем недавно получившая почетное наименование "Гвардейской" 126-я бригада БО ЧФ, приняла … .