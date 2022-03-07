Георгий Бовт о том, что каждое новое поколение в нашей стране переживает "смену вех"

Те, кто постарше, конечно, помнят замечательную фразу советского лидера Никиты Хрущева, сказанную им на ХХII съезде КПСС и занесенную (по-нашему, "отлитую в граните") в Программу КПСС: "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме".