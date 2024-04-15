Гадалка из Урюпинска получила срок за снятие венца безбрачия Урюпинский городской суд вынес приговор гадалке, которая обманула 18-летнюю девушку.
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Гадалка из Урюпинска получила срок за снятие венца безбрачия Урюпинский городской суд вынес приговор гадалке, которая обманула 18-летнюю девушку.