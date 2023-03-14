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Ученые связали средиземноморскую диету с низким риском деменции

Ученые связали средиземноморскую диету с низким риском деменции

У людей, строго придерживающихся средиземноморской диеты, риск развития деменции в пожилом возрасте снижен почти на четверть.

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