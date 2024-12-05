В Британии признали зависимость от российской рыбы

Отказ Великобритании вводить санкции против поставок из третьих стран продуктов, произведенных из российской рыбы, говорит о зависимости, пишет Российская газета 5 декабря со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ).