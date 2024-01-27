Спикер палаты представителей Джонсон: решение Байдена по СПГ усилит Россию

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что решение президента США Джо Байдена о приостановке заключения новых контрактов по экспорту сжиженного природного газа является возмутительным, поскольку такие меры расширят возможности России.
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