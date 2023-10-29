Сегодня татуировки – это не клеймо маргиналов или неформалов, а довольно распространенный способ самовыражения.
Тульский тату-мастер Щербаков рассказал, почему важно готовиться к татуировке
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИО
Игорь Овчаренко
Конечно, что бы стать носителем бесовской символики нужно очень серьёзно подумать а ,что будет далее. Чей будешь, Божий или бесовский. Это как из Российской армии сбежать в Украинскую.
Ответить
3 д.
В
Воробей
Интересно, каким средством копирования пользовался разместивший эту статью тут, что она так похабно выглядит?! В первоисточнике всё вполне по-человечески. Это же нужно было так постараться!!!
Ответить
2 д.
Свежие комментарии