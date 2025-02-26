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Шайба № 883: Овечкин снова забил, до рекорда Гретцки — 11 голов

Шайба № 883: Овечкин снова забил, до рекорда Гретцки — 11 голов

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймз», но это не помогло его команде победить.

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