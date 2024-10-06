В Севастополе разработали программу повышения квалификации «Комплексное развитие территории»

В Институте развития города СевГУ разработана программа повышения квалификации «Комплексное развитие территории», которая знакомит слушателей с актуальными подходами к градостроительству и формированию комфортной городской среды.
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