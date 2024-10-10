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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин о шатауте с «Питтсбургом»: «Чувствую себя хорошо. Команда проделала отличную работу перед моими воротами. Мы набрали два очка»

Вратарь «Рейнджерс» отразил все 29 бросков в стартовой игре чемпионата НХЛ. Этот шатаут стал для Шестеркина 16-м в НХЛ.

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