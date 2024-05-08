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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Джиро д’Италия». 6-й этап. Гонщики проедут по маршруту с двумя подъемами четвертой категории и 12 км гравия

«Джиро д’Италия» 6-й этап Виареджо – Раполамо-Терме 180 км Профиль/Карта Начало – 14.00 по московскому времени.

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