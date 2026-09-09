В Финляндии отказались возбуждать дела после падения украинских дронов

Финские власти завершили расследование падения четырёх украинских военных беспилотников, обнаруженных на территории страны весной.
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