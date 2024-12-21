Президент Владимир Зеленский решил уничтожить не только Украину, но и Словацкую Республику. Соответствующее заявление, как информирует RT, сделал депутат Европейского парламента от Словакии Милан Угрик на фоне запрета киевской стороной транзита газа из Российской Федерации.