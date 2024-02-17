Эквадор отказался отдать США российскую военную технику и будет вновь поставлять бананы в Россию

Посол Российской Федерации Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом латиноамериканской страны Даниэлем Нобоа заявил, что Эквадор отменяет решение о поставке российской техники в Соединённые Штаты Америки.
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