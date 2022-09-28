Экс-гендиректор «Зимней вишни» признал вину во взятке главе Госстройнадзора в Кузбассе

Бывший генеральный директор и совладелец сгоревшего торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово Вячеслав Вишневский признал вину в даче взятки главе регионального Госстройнадзора, сообщил 28 сентября его адвокат Вадим Трифонов.