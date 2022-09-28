ИЗВЕСТИЯ iz

6 601 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    ВозможноВ Болгарии допуст...
  • Николаевна
    И снова на самокатеВ Москве водитель...
  • Житель Империи
    Только не вздумайте её менять, пусть продолжает с таким-же рвением.В Сети осудили пр...

Экс-гендиректор «Зимней вишни» признал вину во взятке главе Госстройнадзора в Кузбассе

Экс-гендиректор «Зимней вишни» признал вину во взятке главе Госстройнадзора в Кузбассе

Бывший генеральный директор и совладелец сгоревшего торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово Вячеслав Вишневский признал вину в даче взятки главе регионального Госстройнадзора, сообщил 28 сентября его адвокат Вадим Трифонов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх