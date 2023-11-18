Создан революционный гель, который «расплавляет» рак

Исследователи создали гель, который превращается в твердую оболочку внутри опухолей, видимых на компьютерных томограммах, и «расплавляет» рак, что позволяет предложить принципиально новое универсальное решение для лечения заболевания.
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