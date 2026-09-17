Мультики: полный запрет или безлимитный доступ? Мнение невролога

Могут ли мультики вызвать тики, заикание и проблемы со сном? Екатерина Мазеина Редактор, мама двух девочек Источник: ru.
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