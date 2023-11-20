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Си Цзиньпин: отношения РФ и КНР прошли испытания сложностями обстановки в мире

Си Цзиньпин: отношения РФ и КНР прошли испытания сложностями обстановки в мире

Китайско-российские отношения выдержали испытания трудностями международной обстановки. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в приветствии участникам X Диалога «Единой России» и Коммунистической партии Китая.

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