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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Свечников остался без голов в первых 10 матчах в сезоне НХЛ. У него 6 передач и 16 минут штрафа

Форвард «Каролины» сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (6:3).

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