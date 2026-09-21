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«Перейдут в российские ЧВК»: военкор определил дальнейшую судьбу боевиков ВСУ

«Перейдут в российские ЧВК»: военкор определил дальнейшую судьбу боевиков ВСУ

Что будет с украинскими военными после неминуемого проигрыша Украины в СВО? Об этом в своём телеграм-канале размышляет военный журналист Александр Сладков.

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