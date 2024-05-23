С высоты лошадиной спины. Вот уже шесть лет, как иппотерапия стала доступна салехардцам

Следуя давней мечте и переживая за своих подопечных – детей с ограниченными возможностями здоровья, президент Федерации по иппотерапии и адаптивному конному спорту Марианна Полякова открывает для них новые возможности.
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