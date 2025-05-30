Спрос на аренду загородных домов в Крыму на лето вырос почти в четыре раза за год

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Объем бронирований загородных объектов в Крыму на лето 2025 года вырос в 3,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, регион продемонстрировал наибольший прирост среди популярных направлений.
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