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Кухня и дом

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Мир под названием дрожжи: мой опыт знакомства с невидимой вселенной

Мир под названием дрожжи: мой опыт знакомства с невидимой вселенной

Каждый раз, замешивая тесто, я чувствую себя немного волшебницей. Вроде бы просто соединяю муку, воду и щепотку чего-то похожего на сероватый песок, а через час крышка кастрюли начинает приподниматься, и кухня наполняется тем самым кисловатым, живым ароматом.

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