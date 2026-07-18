Мир под названием дрожжи: мой опыт знакомства с невидимой вселенной

Каждый раз, замешивая тесто, я чувствую себя немного волшебницей. Вроде бы просто соединяю муку, воду и щепотку чего-то похожего на сероватый песок, а через час крышка кастрюли начинает приподниматься, и кухня наполняется тем самым кисловатым, живым ароматом.