БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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После спада нефтегазовые доходы РФ пошли вверх: как Россия справляется с санкциями

После спада нефтегазовые доходы РФ пошли вверх: как Россия справляется с санкциями

Минфин: После спада нефтегазовые доходы РФ пошли вверх Иллюстрация "Блокнот" Нефтегазовые доходы РФ в сентябре 2026 года составили 452,4 млрд руб.

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