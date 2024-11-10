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Русская весна

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Вашингтон пытается успеть отправить Киеву партию вооружений до того, как Трамп займёт овальный кабинет — Wall Street Journal

Вашингтон пытается успеть отправить Киеву партию вооружений до того, как Трамп займёт овальный кабинет — Wall Street Journal

«США изо всех сил пытаются побыстрее переправить оружие на Украину до вступления Трампа в должность»: Пентагон обещает продолжать помощь Киеву, но согласия на приоритетную поставку систем ATACMS ВСУ не дал.

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