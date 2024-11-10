Вашингтон пытается успеть отправить Киеву партию вооружений до того, как Трамп займёт овальный кабинет — Wall Street Journal

«США изо всех сил пытаются побыстрее переправить оружие на Украину до вступления Трампа в должность»: Пентагон обещает продолжать помощь Киеву, но согласия на приоритетную поставку систем ATACMS ВСУ не дал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии