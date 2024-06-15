О чем окружающие шепчутся за спиной разных знаков зодиака

Все люди делают это, несмотря на то что сплетни являются трусливым и мелочным занятием. В какой-то момент даже самый близкий человек может наговорить вам обидные слова, а за спиной у вас начать плести интриги.
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