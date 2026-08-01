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Профессор Трифонова предупредила, что жесткие интервалы между кормлениями младенца нарушают лактацию

Профессор Трифонова предупредила, что жесткие интервалы между кормлениями младенца нарушают лактацию

Грудное вскармливание — процесс естественный, но не всегда простой. Заместитель главного врача Сеченовского центра материнства и детства по науке и инновационному развитию, доктор медицинских наук, профессор Наталья Трифонова в беседе с Life.

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